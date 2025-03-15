RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu Ziyaret Etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret, TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, görüşmeye TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Bahadır Saraç ve Bilal Arslan ile RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler’in de katıldığı belirtildi.

Ziyaret esnasında, İbrahim Hacıosmanoğlu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler’e A Milli Takım forması takdim ederek ziyareti özel kıldı.