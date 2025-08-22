Runfire Salt Lake Ultra Trail: Tuz Gölü'nde 100 Mil Startı

Eskil'de uluslararası mücadele başladı

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, Tuz Gölü'nde düzenlenen 100 mil yarışıyla start aldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde gerçekleşen organizasyonda, 7 farklı kategoride toplamda 750 sporcu parkurda ter döküyor.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, maraton öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sporcuların "beyaz bir örtü üzerinde koşacağını" belirtti. Zavlak, "Özellikle Tuz Gölü, eşi benzeri olmayan bir güzelliğe sahip. Runfire Salt Lake Ultra Trail gibi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmak, hem ilçemizin hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok büyük bir fırsat." dedi.

Zavlak, yarışmanın sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek sporculara başarı diledi.

Organizasyonun sportif direktörü Ayhan Esen ise yarışlarla ilgili detayları aktardı. Esen, 10 takımın; 15, 20, 40, 80 ve 160 kilometrede yarışacağını söyledi ve sporcuların farklı bir deneyim yaşayacağını vurguladı.

Esen, "Bugün 100 mil yarışı startını vereceğiz. Çok güzel bir parkur. Bembeyaz bir coğrafya, sonsuz bir beyazlıkta koşuluyor. Yarış 2016'dan beri düzenleniyor, 2017'den beri günlük yarış olarak koşuluyor. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından sporcular, 100 mil yarışıyla maratona start verdi.

