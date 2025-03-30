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Sabalenka, Miami Açık'ta Şampiyonluğu Elde Etti!

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Miami Açık'ta Jessica Pegula'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:45
Sabalenka, Miami Açık'ta Şampiyonluğu Elde Etti!

Aryna Sabalenka Miami Açık'ta Şampiyonluk Yaşadı

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, tek kadınlarda dünya 1 numarası unvanını koruyarak Miami Açık Tenis Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı.

ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirilen finalde, Sabalenka, 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren üstün bir performans sergileyen Sabalenka, rakibini 7-5 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bu zafer, Sabalenka için kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu ve kendisini tenis dünyasında daha da öne çıkardı.

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