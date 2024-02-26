Sacha Boey'in yerine gelmişti, ömrü kısa oldu

Galatasaray en büyük sorunu bek olurken ilk başta çözülmesi hedef haline geldi. Sarı kırmızılı sezon sonuna kadar sözleşmesi devam eden sağ bek Serge Aurier için yeni kararlar alınmaya başladı. Sözleşme imzalandığından bu zamana kadar sakatlıkla uğraşan Fildişili sağ bek sezonu sonu büyük ihtimal takımdan ayrılmaya hazırlık yapmaya başladı.





Fransız isim sacha Boey'in rekor ücretler sunulmasıyla beraber Bayern Münik'e transfer olmasıyla beraber sarı kırmızılı takım yıldız futbolcunun yerini Aurier'i transfer olmasıyla beraber Afrika Uluslar Kupası'ndan sakatlanan Aurier, henüz Galatasaray forması giyemedi.

