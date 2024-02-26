Bist 100
9.334,13 0%
DOLAR
31,12 0,25%
EURO
33,79 0,46%
ALTIN
2.019,88 -0,12%

Sacha Boey'in yerine gelmişti, ömrü kısa oldu

Sarı kırmızılı takımda transferler devam ederken Sacha Boey yerine gelen Nottingham Forrest ile anlaşmaya varılırken yıldız isim Serge Aurier ile yollar ayrıldı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 19:30
Sacha Boey'in yerine gelmişti, ömrü kısa oldu

Galatasaray en büyük sorunu bek olurken ilk başta çözülmesi hedef haline geldi. Sarı kırmızılı sezon sonuna kadar sözleşmesi devam eden sağ bek Serge Aurier için yeni kararlar alınmaya başladı. Sözleşme imzalandığından bu zamana kadar sakatlıkla uğraşan Fildişili sağ bek sezonu sonu büyük ihtimal takımdan ayrılmaya hazırlık yapmaya başladı.

Serge
Fransız isim sacha Boey'in rekor ücretler sunulmasıyla beraber Bayern Münik'e transfer olmasıyla beraber sarı kırmızılı takım yıldız futbolcunun yerini Aurier'i transfer olmasıyla beraber Afrika Uluslar Kupası'ndan sakatlanan Aurier, henüz Galatasaray forması giyemedi.

İLGİLİ HABERLER

Bu illerde yaşayanlara iş kapıları açıldı! Aile Bakanlığı memur alımı yapacak: İşte açıklanan şartlar

Bu illerde yaşayanlara iş kapıları açıldı! Aile Bakanlığı memur alımı yapacak: İşte açıklanan şartlar

Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Apar topar kadrodan çıkarıldı

Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Apar topar kadrodan çıkarıldı

Santos o ismi gözden çıkardı: Göndermeye hazırlanıyor

Santos o ismi gözden çıkardı: Göndermeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'den Icardi kararına flaş yanıt

Fenerbahçe'den Icardi kararına flaş yanıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den Icardi kararına flaş yanıt
2
Sacha Boey'in yerine gelmişti, ömrü kısa oldu
3
Beşiktaş'ın yıldız ismi Semih Kılıçsoy resmen şov yaptı
4
Santos o ismi gözden çıkardı: Göndermeye hazırlanıyor
5
Ömer Bayram'ın Kerem Aktürkoğlu itirafları gündem oldu
6
Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Apar topar kadrodan çıkarıldı
7
Icardi'nin cezası belli oldu: 3 büyüklerden tepki yağdı

Parasına para katmak isteyen bunu yapsın! TL'si olanlara zenginliğin şifresini verdi

Bu fiyata sıfır otomobil kalmadı sanmayın! Sadece 420 bin TL'ye yeni alıcılarını bekliyor!

Bu illerde yaşayanlara iş kapıları açıldı! Aile Bakanlığı memur alımı yapacak: İşte açıklanan şartlar

Öğrencilere düşük faizli kredi desteği! Bu oranı kaçıran bin pişman olacak

Fenerbahçe'den Icardi kararına flaş yanıt

Santos o ismi gözden çıkardı: Göndermeye hazırlanıyor

İddia ediyoruz daha ucuzu yok! Fiat'ın en sevilen modeli 305 bin TL'ye peynir ekmek gibi satılacak

Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Apar topar kadrodan çıkarıldı

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Tekrar değerlendirilecek

Renault, yeni elektrikli otomobiliyle Avrupa’yı salladı! Fiyatı sadece 844 bin lira!

Ortaokul ve Lise öğrencilerine seçim bursu: 6.000 TL'ye ek aylık olarak 3.000 TL verilecek

Kripto parası olanlar yandı! Sonunda olmaz denilen oluyor