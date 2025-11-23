Sadettin Saran'a Rize'de Atmaca Sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçı öncesinde, bugün deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi Rize'de bir dizi sosyal etkinliğe katıldı. Ziyaretler kapsamında Pazar ilçesindeki Fuat Ergenç İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Okul ziyareti

Başkan Saran, okul yönetimi ve öğretmenlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlikte forma ve çanta dağıtan Saran, öğrencilerle tek tek ilgilenerek kendisini yoğun bir ilgiyle karşıladıkları okul ortamına sıcak bir ziyaret gerçekleştirdi.

Atmaca sürprizi

Ziyaretin en dikkat çeken anı, Rize'nin simgelerinden atmaca kuşunun Sadettin Saran'ın koluna konmasıydı. Atmacayı yakından inceleyen Saran, espriyle "Atmaca çok güzel. Yanımda götürebilir miyim?" dedi. Bir süre atmacayı kolunda tutan Başkan Saran, çevresindekilerle sohbet ederek bölgenin kültürel geleneği hakkında bilgi aldı.

