Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye İlk Mesaj: 'Sizin Arkadaşınızım, Arkanızdayım'

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye ilk mesaj: 'Sizin arkadaşınızım, arkanızdayım'

Olağanüstü seçimli genel kurul sonrası ilk ziyaret Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

Kulüp açıklamasına göre Saran, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyet ile oyuncuları ziyaret ederek tesis personeliyle tanıştı.

Saran, konuşmasında birlik ve destek mesajı vererek, 'Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım' ifadesini kullandı. Başkan, ayrıca 'Çok çalışmamız gerek, disiplin gerek ama en çok sevgi lazım. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi mutlu etmeye geldim' sözleriyle takımın moraline vurgu yaptı.

Fenerbahçe başkanlığına seçilmenin kendisi için en büyük hayal olduğunu belirten Saran, 'Biz, küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Sizler tarihe geçeceksiniz. Lütfen tedirgin olmayın. Değişim insanı tedirgin edebilir. Merak etmeyin, daha iyiye gideceğiz.' diyerek güven verdi.

Sadettin Saran'ın bu ziyareti, kulüp içindeki birlik mesajını pekiştirmesi ve yeni dönemin hedeflerini ilk ağızdan paylaşması açısından dikkat çekti.