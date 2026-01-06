Sadettin Saran: 'Fenerbahçe'yi Bu Sene Şampiyon Yapacağız' — Akkuyu İlkokulu Ziyareti

Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' kapsamında Adana Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti; öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi dağıttı, formalarını imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:00
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası öncesinde 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin İçeriği

Okulda öğrencilerle bir araya gelen Saran, çocuklarla sohbet etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Saran, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzaladı. Ziyaret kapsamında öğrencilere kırtasiye ve spor ürünleri de dağıtıldı. Saran, okula gelerek kendisini karşılayan taraftarlarla da selamlaştı.

Saran'ın Mesajı

Okul önünde yaptığı açıklamada çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Saran, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız." dedi. Saran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz."

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

