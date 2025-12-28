Çeşme Belediyespor 0-0 Yelkispor

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 13. haftasında Çeşme Belediyespor ile Yelkispor Çeşme'de karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

Puan Durumu

Bu sonuca göre Yelkispor, puanını 13'e yükselterek 7. sıradaki yerini korudu. Bir maç eksiği bulunan Çeşme Belediyespor ise 14 puanla 6. sırada yer alıyor.

İmren Alaçatıspor hükmen galip sayıldı

Ligde Çeşme'yi temsil eden bir diğer ekip İmren Alaçatıspor, bu hafta oynanması gereken Gümüldürspor karşılaşmasında rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı. Bu sonuçla İmren Alaçatıspor'un puanı 17 oldu ve ekip ligde 4. sıraya yükseldi.

Gelecek Maçlar

Çeşme Belediyespor, 14. haftada 4 Ocak Pazar günü deplasmanda lig lideri Balçova Termalspor ile karşı karşıya gelecek. İmren Alaçatıspor ise aynı gün deplasmanda Güzelbahçespor ile mücadele edecek.

