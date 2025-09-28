Sadettin Saran: "Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız" — Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadı'nda konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saran, müsabakaların sonunda çok konuşan bir başkan olmayacağını ve bunun ilk maç olması nedeniyle konuştuğunu söyleyerek, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz." ifadelerini kullandı.

Engelleri birer birer aşacaklarını dile getiren Saran, "Bu takımda her gün sevgi artacak, öz güven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz." ifadelerini kaydetti.

Saran, oyuncularla sürekli görüştüğünü vurgulayarak, "Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum." sözleriyle birlik ve mücadele çağrısını yineledi.