Şahika Ercümen, Değişken Ağırlık Paletsiz Dalışta 107 Metreyle Dünya Rekorunu Geliştirdi

Şahika Ercümen Kaş'ta Dünya Rekorunu 107 Metreye Taşıdı

Milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu açıklarında gerçekleştirdiği dalışla kendi dünya rekorunu geliştirdi.

Dalışın ayrıntıları

Tekneyle açılan Ercümen, "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla tek nefeste 107 metre derinliğe inerek, 3 dakika 21 saniye süren dalışında elindeki 106 metrelik rekoru yeniledi.

Çıkış ve mesaj

Sudan çıktıktan sonra Şahika Ercümen, Türk ve Filistin bayraklarını açtı; ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı dövizler taşındı.

