Şahika Ercümen, Değişken Ağırlık Paletsiz Dalışta 107 Metreyle Dünya Rekorunu Geliştirdi

Şahika Ercümen, Kaş açıklarında 'Gazze nefes alsın' sloganıyla değişken ağırlık paletsiz dalışta 107 metreye inerek kendi rekorunu geliştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 12:09
Milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu açıklarında gerçekleştirdiği dalışla kendi dünya rekorunu geliştirdi.

Dalışın ayrıntıları

Tekneyle açılan Ercümen, "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla tek nefeste 107 metre derinliğe inerek, 3 dakika 21 saniye süren dalışında elindeki 106 metrelik rekoru yeniledi.

Çıkış ve mesaj

Sudan çıktıktan sonra Şahika Ercümen, Türk ve Filistin bayraklarını açtı; ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı dövizler taşındı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. Tekneyle açıldığı Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika, "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yaptı. Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı, "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.

