Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncülüğü Kazandı

Ampute Futbol Heyecanı: Şahinbey Belediyespor'dan Büyük Başarı

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi, bu yıl İtalya'nın Sassuolo kentinde gerçekleştirildi. Türk temsilcisi Şahinbey Belediyespor, turnuvanın üçüncülük mücadelesinde İtalya'nın Vicenza takımını 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Üçüncülük Maçı ve Sonrası

Turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Şahinbey Belediyespor, üçüncülük için girdiği mücadeleden galip ayrıldı. Bu zaferleriyle birlikte, 2024 EAFF Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan takım, ülkemizin gururu oldu.

Bu başarı, ampute futbolun tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor. Şahinbey Belediyespor, uluslararası arenada elde ettiği bu başarı sayesinde, hem sporcularına moral vermiş hem de ampute futboluna daha fazla ilgi çekmeyi başarmıştır.