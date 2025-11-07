Sakarya Büyükşehir, 8 Kasım’da Adana Sertaşspor Deplasmanında

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 8 Kasım Cumartesi Türkiye Basketbol 2. Ligi maçında saat 14.00'te Adana Sertaşspor ile Adana Menderes Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:08
Maç Detayları

Tarih: 8 Kasım Cumartesi

Saat: 14.00

Salon: Adana Menderes Spor Salonu

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Liginin dördüncü haftasında Adana Sertaşspor ile karşılaşmak üzere Adana'ya gidiyor. Mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Sezona hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, oynadıkları 3 mücadeleden de galip ayrılarak ligin zirvesine tırmandı. Adana'da oynanacak zorlu karşılaşmada takımın hedefi, parkeden galip ayrılarak zirvedeki yerini korumak olacak.

