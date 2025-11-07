Sakarya Büyükşehir, 8 Kasım’da Adana Sertaşspor Deplasmanında
Maç Detayları
Tarih: 8 Kasım Cumartesi
Saat: 14.00
Salon: Adana Menderes Spor Salonu
Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Liginin dördüncü haftasında Adana Sertaşspor ile karşılaşmak üzere Adana'ya gidiyor. Mücadele saat 14.00'te başlayacak.
Sezona hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, oynadıkları 3 mücadeleden de galip ayrılarak ligin zirvesine tırmandı. Adana'da oynanacak zorlu karşılaşmada takımın hedefi, parkeden galip ayrılarak zirvedeki yerini korumak olacak.
