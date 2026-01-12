Sakarya Büyükşehir’in Güreşçisi Başar, Vehbi Emre’de Bronz Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Başar, Antalya’daki Büyükler Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası’nda kendi kategorisinde üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:33
Antalya'da uluslararası podyuma çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi, Antalya’da düzenlenen Büyükler Uluslararası Vehbi Emre Turnuvasında mindere çıktı ve mücadele etti.

Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Başar, kendi kategorisinde üçüncü olarak podyuma yükseldi.

Konuya ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, sporcunun turnuvayı üçüncülükle tamamladığı bilgisi verilerek, başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

