Sakarya Büyükşehir’in Güreşçisi Başar, Vehbi Emre’de Bronz Kazandı
Antalya'da uluslararası podyuma çıktı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi, Antalya’da düzenlenen Büyükler Uluslararası Vehbi Emre Turnuvasında mindere çıktı ve mücadele etti.
Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Başar, kendi kategorisinde üçüncü olarak podyuma yükseldi.
Konuya ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, sporcunun turnuvayı üçüncülükle tamamladığı bilgisi verilerek, başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.
