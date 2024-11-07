Sakarya Üniversitesi'nde Kariyer Söyleşileri: Sporun Yıldızları Gençlerle Buluştu

Sakarya Üniversitesi'nde Kariyer Söyleşileri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" serisinin ilk etkinliği, spor dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Serdivan Belediyesi ve destekleyen sponsorların katkılarıyla, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonu'nda "Sakarya'nın Değerleri Kampüste!" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Konuklar ve Görüşler

Etkinliğin ilk konukları arasında teknik direktör Tuncay Şanlı, 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, eski hakem Fırat Aydınus ve spor yazarı ile televizyon yorumcusu Şansal Büyüka yer aldı.

Tuncay Şanlı'nın Açıklamaları

Etkinlikte yaptığı konuşmada Tuncay Şanlı, hakem kararlarına karşı gösterilen tepkilerin futboldaki hatalar zincirinin bir parçası olduğunu vurguladı. Şanlı, geçmişte hakemlerle sorun yaşamadığını söyleyerek, "Teknik adam olarak, maçtan önce hakemlerle konuştuğumuzda, eğer bir problem olursa lütfen gelin, konuşalım. Sonuçta biz de hata yapıyoruz. Bu yüzden hakem konusuna değinmiyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, ülke futbolunun son yıllarda geri gittiğini düşünerek, futbol kültürünü geri kazanmaları gerektiğini belirtti.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Başarısı

2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, BMW ile sezon başında yaptığı anlaşmanın ardından yaşadığı zorluklara dikkat çekti. "İnanmayan insanların olduğu bir ortamda bu başarıyı elde ettik," dediğini aktardı. Razgatlıoğlu, yarıştığı motorun en iyisi olmadığını ancak kendini çok iyi hazırladığını ve bu başarının geldiğini belirtti.

Fırat Aydınus ve VAR Tartışmaları

Eski hakem Fırat Aydınus, hakemlik döneminde VAR sistemini desteklemediğini ifade ederek, futbolun yorumlara açık bir oyun olduğunu vurguladı. Aydınus, VAR'ın yalnızca topların içeri girmesini belirlemek için kullanılmasını önerdi.

Şansal Büyüka'nın Görüşleri

Spor yazarı Şansal Büyüka ise Türkiye'de futbolun yalnızca hakem üzerinden değerlendirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Etkinliğin sonunda katılımcılara karakalem ile çizilmiş resimlerinin yer aldığı tablolar, plaket ve çiçek takdim edildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesince başlatılan "Kariyer Söyleşileri" serisinin ilki, spor dünyasında önemli izler bırakan kişilerin katılımıyla, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesince başlatılan "Kariyer Söyleşileri" serisinin ilki, spor dünyasında önemli izler bırakan kişilerin katılımıyla, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonu'nda gerçekleştirildi.