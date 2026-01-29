Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin: 1 Ayda 18 Dosya Kapatıp 8 Transfer

Enes Zengin, bir aylık dönemde 18 icra dosyasını kapattıklarını ve Süper Lig ağırlıklı 8 transferle takımı ayağa kaldırma hedefinde olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:23
Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin: 1 Ayda 18 Dosya Kapatıp 8 Transfer

Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin: 1 Ayda 18 Dosya Kapatıp 8 Transfer

Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin, göreve geleli bir ay içinde kulübün önündeki borç ve hukuki engelleri temizleyip kadroyu güçlendirdiklerini açıkladı.

1 aylık bilanço

Rüstemler Tesisleri’ndeki toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zengin, göreve çok sıkıntılı bir dönemde geldiklerini ve ilk iş olarak futbolcu alacaklarını ödeyerek 18 icra dosyasını kapattıklarını söyledi.

Transferler: Süper Lig ağırlıklı 8 isim

Devre arasında adeta yeni bir kadro kurduklarını belirten Zengin, transferlerin niteliğine vurgu yaparak, "Transfer çalışmalarımız aralıksız sürdü. Bugüne kadar bitirdiğimiz isimlerle birlikte toplam 8 futbolcu almış oluyoruz. Bu devre arası için çok önemli bir rakam. Şu ana kadar aldığımız tüm futbolcu kardeşlerimizi Süper Lig ekiplerinden kadromuza kattık. Yabancı transferinde de bugün son noktaya geldiğimiz isimler var, inşallah onları da bitireceğiz" dedi.

Hedef: Bolu maçı ve ligde kalma savaşı

Takımın kısa sürede bir bütün haline gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zengin, "Poyraz, Melih ve Kerem gibi isimler takıma katılır katılmaz maça çıkmak zorunda kaldı. Henüz tam anlamıyla takım olamamanın etkilerini yaşıyoruz ancak inanıyorum, başaracağız. Bizim kaybedecek 1 maçımız, 1 günümüz hatta 1 puanımız dahi yok. Bolu maçıyla birlikte çıkış yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Zamanın kısıtlı olduğunu ancak kararlılıkla ilerleyeceklerini belirten Zengin, "Elimizden geldikçe nokta atışıyla çözmeye çalışıyoruz. Bugünden yarın, Bolu maçına yetiştireceğimiz bir, iki isim var inşallah. İnanıyoruz, bazı yollar taşlı, yolumuzun uzun olması sorun değil, zamanımız kısıtlı. Biz bu kısa zamanda neler yapabiliriz onun hesabındayız. Bolu maçından galibiyetle döneceğiz, inanıyorum. O tribünler dolu olacak" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

