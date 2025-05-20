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Sakaryaspor Başkanı Genç: 'Daha İyisini Bekliyorduk'

Sakaryaspor'un başkanı Cumhur Genç, bu sezon istediklerini elde edemediklerini belirterek, 'Play-off hesapları yapıyorduk ama olmadı' dedi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:52
Sakaryaspor Başkanı Genç: 'Daha İyisini Bekliyorduk'

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Genç, Sezon Değerlendirmesi Yaptı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig'de tamamlanan sezon hakkında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, geçen yıl eylülde göreve başladığı dönemi hatırlatarak, takımı sahadaki performansıyla beklenen seviyeye ulaştıramadıklarını belirtti.

Mutluluk ve Başarı Beklentisi

Başkan Genç, "Mutlu değiliz, daha iyisini bekliyorduk. En azından belki play-off'u yine yapabilir miyiz diye hesapladık ama olmadı. Bunun çeşitli sebepleri olabilir, neticede başaramadıktan sonra hepsi bir bahane oluyor,” dedi.

Kırılma Noktası: Boluspor Maçı

Sezon içerisindeki beklenmeyen puan kayıplarına dikkat çeken Genç, Boluspor maçı için, "O maçı alsaydık Boluspor'la aynı puana gelecektik. O kritik virajı dönemediğimiz için bu sezonu böyle bitirdik," şeklinde ifadelerde bulundu.

Mali Durum ve Ödemeler

Kulübün mali durumu hakkında bilgi veren Genç, son 9 ayda toplamda 197 milyon 240 bin lira ödeme yaptıklarını ve yabancı futbolcu borçlarının 255 bin lira gibi bir seviyede olduğunu aktardı. Ayrıca, yetiştirme bedellerinin 235 bin 200 avro olduğunu belirtti.

15 Mayıs itibarıyla yerli oyunculara 15 milyon 447 bin lira, yabancı futbolculara ise 465 bin avro maaş ödenmesi gerektiğini duyuran Genç, bu rakamların büyük bir kaynak yaratarak elde edildiğini vurguladı.

Gelecek ve Ümitler

Kulübün yalnızlaştığına dikkat çeken Genç, "Sakaryaspor sahipsiz kalmaz. Gerçekten iyi bir yönetim ile daha güzel günler görebiliriz," dedi. Ayrıca, önümüzdeki olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını bildirerek, "Bizden çok daha iyi yapacak insanlar da gelir," ifadelerini kullandı. Genç, destekleri için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Rüstemler Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya...

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Rüstemler Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Rüstemler Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya...

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Rüstemler Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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