Sakaryaspor, Bulgar Futbolcu Atanas Kabov ile Anlaştı

Sakaryaspor'un Yeni Transferi: Atanas Kabov

Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor, 25 yaşındaki Bulgar futbolcu Atanas Kabov'u kadrosuna kattı. Kulüp, yapılan resmi açıklamada, "Son olarak Hebar Pazardzhik forması giyen Atanas Kabov ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verdi.

Atanas Kabov'un Sakaryaspor'a katılması, takımın güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, yeni transferin takıma büyük katkı sağlayacağını ümit ediyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki Bulgar futbolcu Atanas Kabov'u kadrosuna kattı.