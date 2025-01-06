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Sakaryaspor-Gençlerbirliği Maçında Sonuç 0-0: Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler

Sakaryaspor, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak puanla yoluna devam etti. Teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:29
Sakaryaspor-Gençlerbirliği Maçında Sonuç 0-0: Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler

Sakaryaspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama daha üretken olabilirdik." ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal'ın Açıklamaları

Maçın zemininden dolayı iki takımın da istediği oyunu oynayamadığını belirten Bakkal, "İkinci devre oyunun üstünlüğü bizdeydi. Ceza sahasına 14 kez girdik, net 1-2 pozisyonumuz var. Sahamız iki takımı da engelledi. Mücadeleden memnunum. Atanın galip geleceği bir maçtı, berabere bitti. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Yorumları

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmandan puanla döndükleri için memnun olduklarını ifade etti. Oyunun istenilen seviyeye ulaşmasının zor olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bugün savunma anlamında iyi durduk, rakibe alan bırakmadık. İlk yarıda bir pozisyon verdik. Yakaladığımız geçiş hücumunda iyi pas verebilsek belki skoru lehimize çevirebilirdik." dedi.

Eroğlu, stat zemininde oynamaya uygun olmayan bir durum olduğunu belirterek, "Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor ki hedeflediğimiz tırmanışı yapalım. Maçta ön bölgede topun bizde kalmamasından dolayı zaman zaman rakibin baskısını hissettik. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyor, hücum üretkenliğini daha da artırmalıyız." şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sakaryaspor teknik direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sakaryaspor teknik direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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