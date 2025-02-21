Sakaryaspor, İlker Püren Yönetiminde Play-Off Hedefliyor

Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile düşme hattından çıkarak play-off hesapları yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:20
Sakaryaspor, İlker Püren Yönetiminde Play-Off Hedefliyor

Sakaryaspor, İlker Püren İle Düşme Hattından Kurtuldu

Trendoyl 1. Lig'de , İlker Püren yönetiminde yaptığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak düşme potasından kurtulan Sakaryaspor, ligi play-off hattında bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Sezona teknik direktör Suat Kaya ile başlayan ve ardından 8. haftada Mesut Bakkal ile devam eden Sakarya temsilcisi, ilk devreyi 19 maç sonunda 23 puanla düşme hattı olan 18. sırada kapatmıştı. İkinci devreye galibiyetle başlayan yeşil-siyahlı ekip, 21. haftada evinde Manisa FK'ye 2-1 kaybettikten sonra Bakkal ile yollarını ayırdı.

İlker Püren Dönemi

Sakaryaspor'da, Bakkal'ın ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi; ancak Dalcı yalnızca bir maçla görevde kaldı. Sonrasında takımın başına getirilen İlker Püren ile Sakaryaspor, 3 maça çıkarak 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla puanını 34'e yükselten Sakaryaspor, ligde 14. sıraya yerleşerek düşme hattından çıkmayı başardı. Sakaryaspor'un, play-off hattı ile düşme potasındaki takımlarla arasında yalnızca 3 puan fark bulunuyor.

Püren: “Ayaklarımızın Yere Sağlam Basması Lazım”

Teknik direktör İlker Püren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncuların motivasyonunu artırmadan teknik ve taktik çalışmaların geçerliliği olmadığını belirtti. Takımın oyun felsefesini oyuncularına aktarırken, karmaşadan uzak, basit ve coşkulu bir oyun anlayışı oluşturmaları gerektiğini ifade etti.

Püren, oynadıkları 3 maçta elde ettikleri 7 puanın ligin bitiminde play-off hattında yer alacaklarını düşündürdüğünü belirterek, yine de ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini aktardı. “Yeni transferlerle, üç hafta önce düşme hattında yer alan bir takımın öncelikli olarak kendini garantiye alması gerek.” diye konuştu.

“Başarı İçin Karakter Öncelikli”

Püren, her takımın birbirini yenebildiğini belirterek, bu durumun ligin keyfini artırdığını vurguladı. Oyun gücünün yanı sıra, motivasyon ve inanmışlık derecesinin başarının anahtarı olduğunu ifade etti. Sakaryaspor'un başındayken keyif aldığını söyleyen Püren, amaçlarının oyun gücünü artırmak ve coşkulu bir ekip oluşturmak olduğunu kaydetti.

Son olarak, başkan ve yöneticilere transfer sürecinde oyuncuların sadece kalitesine değil, karakterine de dikkat ettiklerini ilettiklerini belirten Püren, başarılı bir takım için karakterin öncelikli olduğunu vurguladı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serebral Palsili Sporcu Canan Doğan, Atletizme Adım Attı
2
PFDK'dan 8 Süper Lig Kulübüne Para Cezası ve Emre Belözoğlu'na Men Cezası
3
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda Runar'ı Ağırlıyor
4
Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Hedefini Yeniden Belirliyor
5
Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İlk Galibiyet İçin Hazırlanıyor
6
Dünya Superbike Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun Mücadelesi Avustralya'da Başlıyor
7
Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinin Cezaları: 9 Milyon Liranın Üzerinde Fatura

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!