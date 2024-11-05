Sakaryaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Hazırlıklara Hız Verdi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında ev sahibi olarak Kocaelispor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için hazırlıklarına başladı.

İdman Detayları

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmalara yöneldi.

Sakatlık Durumları

Antrenmana sakatlığı bulunan Mendy Mamadou katılmazken, Fernando Andrade takımdan ayrı bir salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Gelecek İdman

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Maç Bilgileri

Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadele, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.