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Sakaryaspor'un Manisa FK Maçında İkinci Yarı Mücadelesi Yetersiz Kaldı

Sakaryaspor, Manisa FK'ya 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma fırsatını kaçırdı. Teknik direktör Bakkal, üzüntüsünü dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:56
Sakaryaspor'un Manisa FK Maçında İkinci Yarı Mücadelesi Yetersiz Kaldı

Sakaryaspor, Manisa FK'ya Yenildi: Bakkal Maçın Ardından Açıklamada Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Takımın teknik direktörü Mesut Bakkal, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, bu maçın takımı yukarı sıralara taşıma fırsatı olduğunu ancak sonucun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Bakkal'ın Değerlendirmeleri

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, son 5 haftadır mağlup olmayan ve son deplasman maçından galibiyetle dönen bir takım olarak çok üzgün olduklarını vurguladı.

Bakkal, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtirken, "Ummadığımız bir gol yedik. İkinci yarı yeni transferlerimizle oyuna başladık, baskı da kurduk. Kaçırdığımız goller var, özellikle ilk yarıda. Sonra tam baskı kurduğumuzda da ikinci golü yedik. Tabii böyle olunca dengeler bozuluyor," dedi.

Maça, ikinci yarıdaki gibi daha çok isteyen bir takım olarak başlamaları gerektiğini düşündüğünü belirten Bakkal, "Yukarıya çıkma ve tam kazanımlarımızı bir öne götürme maçımızdı. İkinci yarıdaki mücadeleden memnunum ama sonuç hakikaten bizi üzdü, oyuncularımızı da üzdü. Beklemediğim bir mağlubiyet aldık," şeklinde konuştu.

Manisa FK'dan Sevinç Dolu Açıklamalar

Öte yandan, Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, iki haftadır iç sahada kaybettikleri maçlardan sonra kazandıkları için çok sevinçli olduklarını kaydetti. Kaybedilen maçlar nedeniyle deplasmana gelirken moral olarak iyi durumda olmadıklarını söyleyen Şapçı, "Buraya çok eksik kadroyla geldik. Önemli oyuncularımız sakat, hasta ya da cezalı ancak takımımız çok iyi mücadele gösterdi. Rakip takım da çok pozisyona girdi. Kazandığımız için çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Hakan Şapçı, Sakaryaspor gibi büyük bir camianın karşısında galibiyet almanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Manisa FK takımı olarak zorlayabildiğimiz kadar üst sıralar için oynamaya çalışacağız. İnşallah bu galibiyet, yeni bir serinin başlangıcı olur," diye ekledi.

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