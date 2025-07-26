Salda Gölü'nde Triatlon Heyecanı: 344 Sporcu Yarıştı

Salda Gölü'nde Triatlon Heyecanı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü'nde, 344 sporcunun katılımıyla gerçekleşen triatlon yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Burdur Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, sporcular olimpik ve sprint kategorilerinde mücadele etti.

Olimpik ve Sprint Kategorilerinde Yarıştılar

Olimpik kategoride yarışan sporcular, 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etabında ter dökerken; sprint yarışında ise 187 sporcu, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşarak derecelerini belirlemeye çalıştı.

Kazananlar Açıklandı

Olimpik kategori erkeklerde milli paratriatlet Uğurcan Özer, kadınlarda ise Yaren Demirdöğenler birincilik elde etti. Sprint kategori erkeklerde Mikhail Venediktov, kadınlarda ise Özlenen İpek Günad birinci oldu.

Burdur'un Doğası ve Sporun Önemi

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yarışmanın amacının Salda Gölü'nde eşsiz doğa, çevre hassasiyeti ve sporun birleştirici ruhunu yansıtmak olduğunu belirtti. Bilgihan, "Etkinliklerle her ay bir tema üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu etkinlik, doğayla ve çevreyle iç içe, sporla barışık bir deneyim sundu. Burdur, gezilmeye, görülmeye ve yaşanmaya değer bir şehir." dedi.

Olimpik kategori birincisi olan Uğurcan Özer, yarışı değerlendirerek, "Salda, triatlon için muhteşem bir alana sahip. Alanın genişliği, bisiklet ve koşu için uygun şartlar sağlamasıyla bizleri memnun etti" dedi. Kadınlarda birinci olan Yaren Demirdöğenler, gölde yarışmanın keyifli geçtiğini ifade etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini takdim edildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde 344 sporcunun katılımıyla triatlon yarışması düzenlendi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde 344 sporcunun katılımıyla triatlon yarışması düzenlendi.