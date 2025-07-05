Samet Ersoy, Dünya Şampiyonluğu İçin Hedefleri Yükseltiyor

Milli Boksör Samet Ersoy'dan Idialı Açıklamalar

Milli boksör Samet Ersoy, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürüyor. 24 yaşındaki boksör, şu ana kadar 6 Türkiye şampiyonluğu kazandı ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler elde etti.

Boks Kariyerine Genç Yaşta Başladı

9 yaşında boksa başlayan Samet, birlikte başladığı arkadaşlarının spor hayatlarına son vermesiyle yoluna yalnız devam etti. Ancak o, bu sporu çok sevdiğini ve kariyerine odaklandığını belirterek, “En sevdiğim iş olmaya başladı. Güzel sonuçlar elde edince bırakmadım. Şu an milli takımdayım. Ülkemiz için madalya kovalıyoruz.” dedi.

Dünya Şampiyonası Hedefi

Samet, eylül ayında Liverpool'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda hedefinin kürsünün en üst basamağı olduğunu belirtti. “Elimizden geleni yapıyoruz. Ufak hatalara artık yer yok. Olgunlaştık, büyüdük.” diyerek, önlerinde önemli turnuvalar bulunduğunu ve bu yıl altın madalya alacaklarına inandığını ifade etti.“Bu yıl benim yılım, her yerde altın madalya alacağım, aksiliklere yer yok.” diyerek açıklamalarına devam eden Samet, “Kimsenin bizden fazlası yok, bizim fazlamız var. İnanıyorum. Artık 15 yılın sonunda olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Gelecek Planları

Milli boksör, aynı zamanda üniversite eğitimi almayı ve antrenörlük bölümünde eğitim görmek istediğini de sözlerine ekledi. Samet Ersoy, hedefleri doğrultusunda ilerlemeye kararlı görünüyor.

Milli boksör Samet Ersoy, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Samet, eylül ayında Liverpool'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkmayı amaçlıyor.

Milli boksör Samet Ersoy, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Samet, eylül ayında Liverpool'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkmayı amaçlıyor.