Şampiyon Halterci Fatma Sena, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Fatma Sena Kolçak, Los Angeles'a odaklandı

Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası kapsamında 44 kiloda birincilik elde eden Fatma Sena Kolçak, odaklandığı tek hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştiren bu önemli şampiyonada, Kolçak koparmada 56, silkmede 70 ve toplamda 126 kilo kaldırarak altın madalya kazandı.

Birinci olduğu Avrupa Şampiyonası

Konya Kuyulusebil Halter İhtisas Spor Kulübü sporcusu olan Kolçak, AA muhabirine verdiği mülakatta, İspanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak yurda dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Daha önce de dünya şampiyonasında 3’üncü olarak başarılı bir performans sergilediğini hatırlatan Kolçak, “Şimdiki hedeflerim, gençler dünya, Avrupa ve 2028 yılında yapılacak olimpiyatlarda madalyalar almak.” dedi.

Halter Kariyerine Babasıyla Başladı

Fatma Sena Kolçak, haltere olan ilgisini babasının yönlendirmesiyle kazandığını belirtti. Babasının eski bir halterci olduğunu söyleyen Kolçak, “Ağabeyim ile birlikte haltere devam etmemi istedi. Bu şekilde ikimiz de haltere başladık. Ağabeyim de ben de milli sporcuyuz.” şeklinde konuştu. Son dört yıldır bu sporu yapan Kolçak, Türkiye’de, Avrupa’da ve dünya çapında pek çok şampiyonluk kazandı. “İnşallah daha nice şampiyonluklar kazanırım.” ifadesini kullandı.

Olimpiyat Madalyası Hedefi

Kolçak, olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan'ı örnek aldığını vurgulayarak, “Ablalarımızdan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Onlar bizi her zaman destekliyor.” dedi. Hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmek olduğunu belirten Kolçak, “İnşallah hedefim şampiyonluk. Orada bir madalya bile alsam yeter ama ben ülkemin en iyi şekilde temsil edilmesini istiyorum. İstiklal Marşımızı okutmak en büyük arzum.” diyerek, olimpiyatlara dair tek düşüncesinin bu olduğunu dile getirdi.

