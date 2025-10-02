Şampiyonlar Ligi 2. Hafta: Karabağ 2'de 2, PSG Barcelona'yı 2-1 Yendi

Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta: Karabağ 2'de 2, PSG'den Barcelona'ya Deplasman Zaferi

İkinci hafta maç özetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları, 36 takımlı format kapsamında oynanan 9 maç ile tamamlandı.

Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Tofiq Bahramov Republican Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. Karabağ, 28. dakikada Abdellah Zoubir ve 83. dakikada Emmanuel Addai ile goller bularak karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla lig aşaması tablosunda 6. sırada bulunan Karabağ, puanını 6'ya yükseltirken 28. sıradaki Kopenhag ise 1 puan'da kaldı.

Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 19. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçti. Fransız ekibi, 38. dakikada Senny Mayulu ile beraberliği yakaladı ve 90. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle maçı 2-1 kazandı. Puan durumunda 3. sırada yer alan Paris Saint-Germain, puanını 6'ya yükseltirken 16. sıraya gerileyen Barcelona ise 3 puan'da kaldı.

Gecenin diğer sonuçları

Union Saint-Gilloise - Newcastle United: 0-4

Karabağ - Kopenhag: 2-0

Arsenal - Olympiakos: 2-0

Bayer Leverkusen - PSV: 1-1

Villareal - Juventus: 2-2

Napoli - Sporting: 2-1

Monaco - Manchester City: 2-2

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao: 4-1

Barcelona - Paris Saint-Germain: 1-2