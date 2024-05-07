Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Final tarihi belli oldu: Finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun zirve mücadelesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı geride kalıyor. Bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından finalde hangi takımların yer alacağı belli olacak. Peki, futbolseverleri heyecanlandıran Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede gerçekleşecek?



Yarı Final Rövanş Maçları:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain: 4 Mayıs Çarşamba, Signal Iduna Park

Real Madrid - Bayern Münih: 8 Mayıs Çarşamba, Santiago Bernabéu Stadyumu

Final Maçı:

Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran 2024 Cuma günü Londra'daki ikonik Wembley Stadyumu'nda heyecanla beklenen bir mücadeleye sahne olacak.

Finalistler Kimler Olacak?

Bugün ve 8 Mayıs'ta oynanacak yarı final rövanşlarının ardından hangi takımların finale yükseleceği merak konusu. Futbolseverler, finalde hangi devlerin karşı karşıya geleceğini heyecanla bekliyor.

Kim Kazanacak?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni şampiyonu kim olacak? Bu sorunun cevabını 1 Haziran'daki final maçı verecek.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili en güncel bilgilere UEFA'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

