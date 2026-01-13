Samsun'da 2026 Salon Kış Kupası: 704 Sporcu Madalya İçin Yarışıyor

Samsun'da 2026 Salon Kış Kupası'nda okçuluk heyecanı sürüyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası, İlkadım Okçuluk Tesislerinde devam ediyor. Turnuvada müsabaka heyecanı ikinci günde de sürdü.

Katılım ve program

Yarışmaya 38 ilden, 108 kulüp, 125 antrenör ve 704 sporcu katılıyor. Bugün müsabakalar, klasik yay takım eleme atışlarıyla başlayıp klasik yay bireysel eleme atışlarıyla sona erdi.

Turnuva, 16 Ocak Cuma akşam saatlerine kadar sürecek. İlerleyen günlerde farklı yaş kategorilerinde yalın yay, makaralı yay ve klasik yay müsabakaları ile ödül törenleri gerçekleştirilecek.

