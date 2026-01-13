Samsun'da 2026 Salon Kış Kupası: 704 Sporcu Madalya İçin Yarışıyor

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası'na; 38 ilden, 108 kulüp, 125 antrenör ve 704 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:55
Samsun'da 2026 Salon Kış Kupası: 704 Sporcu Madalya İçin Yarışıyor

Samsun'da 2026 Salon Kış Kupası'nda okçuluk heyecanı sürüyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası, İlkadım Okçuluk Tesislerinde devam ediyor. Turnuvada müsabaka heyecanı ikinci günde de sürdü.

Katılım ve program

Yarışmaya 38 ilden, 108 kulüp, 125 antrenör ve 704 sporcu katılıyor. Bugün müsabakalar, klasik yay takım eleme atışlarıyla başlayıp klasik yay bireysel eleme atışlarıyla sona erdi.

Turnuva, 16 Ocak Cuma akşam saatlerine kadar sürecek. İlerleyen günlerde farklı yaş kategorilerinde yalın yay, makaralı yay ve klasik yay müsabakaları ile ödül törenleri gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 SALON KIŞ KUPASI’NDA 38 İLDEN 704 SPORCU...

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 SALON KIŞ KUPASI’NDA 38 İLDEN 704 SPORCU MADALYA ALMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR.

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 SALON KIŞ KUPASI’NDA 38 İLDEN 704 SPORCU...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Çolak’tan Vali İdris Akbıyık’a 'Gerçek Kral Tanju Çolak' Çocuk Kitabı Hediye
2
Elazığlı Antrenör Akın Keleş’e Milli Görev
3
Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük
4
Manisa FK, Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Yenileme Çalışması
5
Türkiye Kupası'na Kalan 8 Takım Belli Oldu
6
Eyüpspor'da Atila Gerin Teknik Direktörlüğe Getirildi
7
Aydınlı Masa Tenisçisi Furkan Konyalı, Türkiye Üçüncüsü Olarak Milli Takım Kampına Davet Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları