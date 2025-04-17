Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Heyecanı Devam Ediyor

Samsun’da büyük bir heyecanla devam eden Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, genç yeteneklerin performans sergilediği önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Bowling Akademi Salonu'nda devam eden şampiyonada, 25 ülkeden 150’nin üzerinde sporcu yarışıyor.

Organizasyonun 4. gününde, gençlerin yeteneklerini sergileyeceği çift kadınlar müsabakaları sürüyor. Şampiyonanın 3. gününde ise çift erkeklerde alınan sonuçlar heyecan yarattı. Fransız sporcular Raphael Durivault ve Timeo Dujardin, altın madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Danimarkalı sporcular Sebastian Holm Holst ve Tobias Kastfelt Bryde, gümüş madalyayı kazanırken, Çekyalı Jaroslav Zapletal ve David Mojka ile Danimarkalı Oscar Emil Porskrog ve Magnus Rehnquist, bronz madalyaları paylaşarak turnuvada kendilerine yer buldu.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor. Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor. Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.