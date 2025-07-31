Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası Rüzgarı Esiyor

Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Devam Ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da start aldı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyona, 67 kulüpten 351 sporcu ile büyük bir heyecanla sürüyor.

Klasik Yay Takım Eleme Atışları Yapıldı

Şampiyonanın ikinci gününde klasik yay takım eleme atışları gerçekleştirildi. Erkeklerde, Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Angora Okçuluk Spor Kulübü ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise başarı gösteren takımlar arasında, Vedat Erbay Spor Kulübü birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci ve Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların son derece disiplinli ve sorunsuz geçtiğini ifade etti. Ayrıca, organizasyon kapsamında 87 antrenör ve 16 hakem görev aldığını belirtti.

Etkinlikle İlgili Gelecek Planları

Aydın, "İlkadım Okçuluk Tesisleri dünyada eşi zor bulunan, son derece güzel ve mükemmel bir salon. Samsun'a her yıl belli bir program yapıyoruz. 2026 sezonunun programında Kasım, Ekim ve Aralık ayları arasında etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca, 2028 Olimpiyatlarına katılmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Yarına klasik yay bireysel eleme atışlarıyla devam edecek olan organizasyon, 3 Ağustos;ta sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da devam ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da devam ediyor.