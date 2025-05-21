Samsun'da Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Heyecanı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Samsun'un İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde start aldı. Şampiyona, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşiyor.

Şampiyona kapsamında toplamda 485 sporcu mücadele edecek. İlk gün yapılan sıralama atışlarının ardından sporcular, şampiyonanın devam eden etaplarında performans sergileyecek.

İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile eş zamanlı olarak düzenlendiğini ifade etti. Turan, "Turnuvaya 191 kız, 294 erkek sporcu katılıyor. Türkiye'de açık ve kapalı okçuluk tesislerinin tek bulunduğu şehir olan Samsun, bu nedenle birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapmaktadır. Açık havada düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz," diyerek heyecanını dile getirdi.

Şampiyonanın 4 gün boyunca süreceği bilgisi verildi. Okçuluk tutkunları, bu önemli organizasyonu yakından takip ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonada 485 sporcu mücadele edecek. Şampiyonanın ilk gününde sporcular sıralama atışları yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonada 485 sporcu mücadele edecek. Şampiyonanın ilk gününde sporcular sıralama atışları yaptı.