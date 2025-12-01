Samsunspor 1-0 Alanyaspor — İlk Yarıda Musaba'nın Golü

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Samsunspor, evinde Alanyaspor'u ilk yarıda Musaba'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 21:17
Samsunspor 1-0 Alanyaspor — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor, sahasında Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin tek golünü 15. dakikada Musaba kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Tomasson’un penaltı noktasına ortasında Musaba’nın şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

15. dakikada Zeki’nin ceza sahasına ortasında Musaba’nın şutunda top filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Hagi’nin kullandığı serbest vuruşta Ui-Jo’nun dokunduğu topu kaleci Okan Kocuk, güçlükle kurtardı.

42. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası karşısından kaleye sert vuran Holse’nin şutunda top yandan auta çıktı.

45+1. dakikada ceza sahası girişinde topu önünde bulunan Makouta’nın şutunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla auta gitti.

Stat ve hakemler

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum

Kadrolar

Samsunspor (Başlangıç 11): Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Üstün, Joe Mendes, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Marius Mouandilmadji, Tahsin Bülbül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Alanyaspor (Başlangıç 11): Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ruan Duarte, Fatih Aksoy, Gaius Makouta, Elia Meschack, Ianis Hagi, Ui-jo Hwang

Yedekler: Mert Bayram, Paulo Victor, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Efecan Karaca, İbrahim Kaya, Semih Doğanay, Steve Mounie, Güven Yalçın, Uchenna Ogundu

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol ve kartlar

Gol: Musaba (dk.15) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Eyüp (Samsunspor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. SAMSUNSPOR, MÜCADELENİN İLK YARISINI MUSABA'NIN GOLÜYLE 1-0 ÖNDE KAPATTI.

