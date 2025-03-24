Samsunspor, Avrupa Ligi Hedefine İlerlemesini Sürdürüyor

Samsunspor, Süper Lig'de üçüncü sıradaki yerini koruyarak Avrupa Ligi hedefine doğru ilerliyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:14
Samsunspor, Avrupa Ligi Hedefine İlerlemesini Sürdürüyor

Samsunspor'un Avrupa Ligi Hedefine Yürüyüşü Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Samsunspor, en yakın rakipleri Beşiktaş ve İkas Eyüpspor'a 7 puan fark atarak Avrupa Ligi hedefi için kararlılıkla ilerliyor. Almanya kökenli teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, ligin ilk 23 maçında 46 puan toplayarak sezonun başındaki 'ligde kalma' hedefini başarıyla gerçekleştiren Samsun ekibi, şimdi önceliğini Europa Ligi olarak güncelledi.

Deplasmanda En Çok Puan Toplayan 3. Takım

Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar deplasmanda en çok puan toplayan takım 35 puanla Galatasaray, ardından 28 puanla Fenerbahçe geliyor. Samsunspor, oynadığı 14 maçtan 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 25 puan toplayarak üçüncü sıraya yerleşti. İç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 26 puan topladı.

Thomas Reis'in Başarılı Performansı

Reis, iki dönemde toplamda 28 maçta görev alarak, maç başına ortalama 1,88 puan toplayarak kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına ulaştı. Şu an üçüncü sırada bulunan Samsunspor, toplamda 51 puanla Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesini sürdürüyor.

59 Yıllık Tarihinde Avrupa Kupası Şansı

Karadeniz ekibi, UEFA Intertoto Kupası'na 2 kez katıldı. En son 1998 yılında, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen ile oynanan maç, Samsunspor'un son Avrupa kupası mücadelesiydi. 27 yıl aradan sonra bu kez Avrupa kupalarına katılma fırsatını değerlendirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

Okan Kocuk'un Başarılı Performansı

Kale önündeki güvenliği ile dikkat çeken Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, 12 maçta kalesini gole kapatarak ligde bu alanda en üst sırada yer aldı. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ise 11 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Golcüler Listesi

Samsunspor, 28 lig maçında rakip kalelere 44 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü. Forvet Marius Mouandilmadji takımın en golcüsü olarak 8 gol kaydetti. Ayrıca, Carlo Holse ve Soner Aydoğdu 7'şer gol ile dikkat çekerken, Olivier Ntcham 5, Landry Dimata ve Rick van Drongelen 3 golle takıma katkıda bulundu. Geçen sezonun en çok asist yapan oyuncuları ise Emre Kılınç ve Zeki Yavru olurken, her biri 7 asist yaptı.

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