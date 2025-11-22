Samsunspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:19
Hazırlık Raporu

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

İdman, Nuri Asan Tesislerinde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapıldı. Çalışma; ısınma hareketleriyle başladı, rondo ve dar alanda gerçekleştirilen 5’e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan maç ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde havayolu ile İstanbula hareket ederek maç saatini bekleyecek.

