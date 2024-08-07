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Samsunspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Beşiktaş karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor. Takımın çalışmaları detaylı bir programla sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:25
Samsunspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor'un Beşiktaş Maçına Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Samsunspor, 11 Ağustos Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı takım, bu önemli maça yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Çifte Antrenmanlarla Hazırlıklar Devam Ediyor

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, sabah saatlerinde yapıldı. İlk oturum ısınma koşusu ile başladı ve ardından pas çalışması ve çift kale maç ile devam etti. Futbolcular, akşam idmanında ise fitness çalışmaları yaptı.

Gelecek Antrenmanlar

Samsunspor, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek. Takım, Beşiktaş maçına optimum hazırlık için tüm detaylara dikkat ediyor.

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