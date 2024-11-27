DOLAR
34,66 -0,04%
EURO
36,58 -0,56%
ALTIN
2.957,26 -0,92%
BITCOIN
3.280.627,91 -3,45%

Samsunspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Bodrum FK maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Carlo Holse takıma geri döndü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:19
Samsunspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaşacağı SİPAY Bodrum FK maçı için antrenmanlarına devam etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, antrenmanda önce dar alan oyunları oynadı ardından çift kale maçı yaparak maç ritmini yakalamaya çalıştı. Bu hedef doğrultusunda, uzun bir süredir sakatlık yaşayan Carlo Holse de idmana katılarak takıma geri döndü.

Karadeniz ekibi, SİPAY Bodrum FK maçı için hazırlıklarına yarın da devam etmeyi planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Reeder Samsunpor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı SİPAY Bodrum FK...

Reeder Samsunpor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı SİPAY Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Satka da yer aldı.

Reeder Samsunpor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı SİPAY Bodrum FK...

Reeder Samsunpor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı SİPAY Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Satka da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
2
Sinop Şehir Stadı İlk Maçını Oynadı: Sinopspor Galip Geldi
3
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hollanda Yolunda
4
RAMS Başakşehir, Petrocub ile 4. Hafta Maçına Çıkıyor
5
Samsunspor'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri
6
Malatya 1. Amatör Ligi'nde Kavga: Bir Futbolcu Yaralandı
7
Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı