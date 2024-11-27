Samsunspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaşacağı SİPAY Bodrum FK maçı için antrenmanlarına devam etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, antrenmanda önce dar alan oyunları oynadı ardından çift kale maçı yaparak maç ritmini yakalamaya çalıştı. Bu hedef doğrultusunda, uzun bir süredir sakatlık yaşayan Carlo Holse de idmana katılarak takıma geri döndü.

Karadeniz ekibi, SİPAY Bodrum FK maçı için hazırlıklarına yarın da devam etmeyi planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Reeder Samsunpor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı SİPAY Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Satka da yer aldı.

Reeder Samsunpor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı SİPAY Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Satka da yer aldı.