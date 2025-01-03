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Samsunspor'da 4 Yabancı Futbolcu Trabzonspor Maçında Yer Almayacak

Samsunspor'da geç dönen dört yabancı futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:23
Samsunspor'da 4 Yabancı Futbolcu Trabzonspor Maçında Yer Almayacak

Samsunspor'da Yabancı Futbolcular Kadro Dışı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Reeder Samsunspor'da, izinden geç dönen Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bu oyuncuların Noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları belirtildi. Teknik direktör Thomas Reis, bu isimlerin taktik çalışmalara katılmadığını ve dolayısıyla Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyeceklerini ifade etti.

Açıklamada, "Bu oyuncularımız hafta içi takımdan ayrı yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamıştır, olmayacaktır," ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Hollandalı futbolcu Van Drongelen de kart cezası nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak.

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