Samsunspor'da Holse ve Musaba Takımla Çalışmalara Başladı

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Panathinaikos maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanda Carlo Holse ve Anthony Musaba'nın takıma dönmesine sevindi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:19
Panathinaikos hazırlıkları Nuri Asan Tesisleri'nde sürüyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos'u ağırlayacak Samsunspor'da sakat oyunculardan iyi haber geldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Panathinaikos maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İdman; futbolcuların dinamik ısınma ile başlaması ve günün taktik çalışması ile tamamlanmasıyla sürdü.

Antrenmana sakatlıkları sona eren Carlo Holse ve Anthony Musaba'nın da katılması teknik yönetimi sevindirdi.

Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla Panathinaikos maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Panathinaikos'u ağırlayacak Samsunspor, maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda Emre Kılınç (sol 2) da yer aldı.

