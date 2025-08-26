Samsunspor'da Holse ve Musaba Takımla Çalışmalara Başladı

Panathinaikos hazırlıkları Nuri Asan Tesisleri'nde sürüyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos'u ağırlayacak Samsunspor'da sakat oyunculardan iyi haber geldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Panathinaikos maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İdman; futbolcuların dinamik ısınma ile başlaması ve günün taktik çalışması ile tamamlanmasıyla sürdü.

Antrenmana sakatlıkları sona eren Carlo Holse ve Anthony Musaba'nın da katılması teknik yönetimi sevindirdi.

Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla Panathinaikos maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

