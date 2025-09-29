Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin Kırmızı Kartına Resmi İtiraz

Samsunspor'dan Cherif Ndiaye kararına itiraz

Çapa: Hakem kararları maçın önüne geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunsporun futbol direktörü Fuat Çapa, Gaziantep FK müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Cherif Ndiaye için resmi itiraz başvurusu yaptıklarını açıkladı.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2-2 berabere biten Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarının maçı gölgede bıraktığını belirtti. Çapa, "Karşılaşmayı izleyenler, hakemin vermiş olduğu kararların tamamen maçın önüne geçtiğini çok net bir şekilde görmüş oldu" dedi.

Futbol direktörü, saha içi ve devre arasında yaşananların futbola yakışmadığını vurguladı ve bazı yorumcuların eleştirilerine tepki gösterdi. Çapa, Zeki Yavru'nun tepkisine ilişkin yorumları da değerlendirerek, yaşananların arka planının konuşulmadığını savundu: "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'ye haksız yere verilen ikinci sarı kart, yemiş olduğunuz birinci golden önceki Zeki'ye yapılan faul, ikinci golden önce Yunus'un herhangi bir faulle ilgisi olmayan bir pozisyonda faul çalınması yani bunlar konuşulmuyor."

Çapa, maçta Van Drongelen'in golü sonrası Gaziantep FK'lı bir oyuncunun yere yatarak yüzünü tutmasından da örnek vererek, Türk futbolunun gelişimi adına bu tür unsurlara dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi.

Polis eşliğinde sahaya çağrılma ve federasyon beklentisi

10 yılı aşkın süredir Türkiye'de görev yaptığını aktaran Çapa, soyunma odası ve devre arası uygulamalarıyla ilgili olarak "Devre arası hiçbir hakemin güvenlik güçleriyle gelip takımı sahaya çağırdığını görmedim. Gaziantep FK maçında bizi polis eşliğinde sahaya çağırdı hakem" ifadelerini kullandı.

Çapa, her oyuncunun değerli olduğunu vurgulayarak, haksız kartın takımda üzüntü yarattığını belirtti ve itiraz sürecine ilişkin şunları söyledi: "İtiraz ettik, ne çıkacak tam bilmiyorum. Eğer vicdanen bakacak olursak verilen kartın ben iptal olacağını ümit ediyorum. Çok mu ümitliyim? Bilmiyorum artık göreceğiz. Burada federasyonun da vereceği kararı göreceğiz, çünkü geçmişte bunun örnekleri var."

Son olarak Çapa, geçmişte hakemler hakkında gündem oluşturmadıklarını ancak sessizlik halinde haksızlıkların daha çok can yaktığını ifade etti ve federasyon kararını beklediklerini söyledi.

