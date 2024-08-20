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Samsunspor'dan Deplasman Galibiyeti ve Basketbol Ligine Katılmama Kararı

Samsunspor'un Gaziantep FK galibiyeti umut verici, ancak basketbol ligi için katılmama kararı alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 17:40
Samsunspor'dan Deplasman Galibiyeti ve Basketbol Ligine Katılmama Kararı

Samsunspor, Gaziantep FK Karşısında Güzel Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'te mücadele eden Samsunspor, Gaziantep FK ile oynadığı maçta 1-0'lık galibiyetle döndü. Kulüp başkan vekili Veysel Bilen, takımın son iki maçtaki performansının kendilerine ümit verdiğini vurguladı.

Başkan Veysel Bilen'den Değerlendirme

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "Önce Beşiktaş, ardından Gaziantep FK maçındaki performansımız gelecek için umut veriyor. Ancak bu bizi şımartmamalı; lig uzun bir maraton" dedi. Ayrıca, bu galibiyeti başta teknik ekip ve futbolcular olmak üzere, destek veren taraftarlara armağan etti.

Basketbol Takımının Lige Katılmama Kararı

Bilen, ayrıca Samsunspor Basketbol Takımı'nın bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'ne katılmama kararını açıkladı. Bilen, "Basketbol şubesini kapatmadık, sadece bu yıl lige katılmama kararı aldık. Altyapı çalışmalarımız devam edecek" ifadesini kullandı.

Destek Bulamamaktan Yakındı

Ekonomik durumun zorluğuna dikkat çeken Bilen, "Gelecek yıl için yeterli sponsorluk desteği bulamadık. Şehrin basketbola sahip çıkması gerekiyordu, ancak bu yıl böyle bir durum yoktu" diyerek basketbol takımının maliyetinin karşılanamadığını belirtti.

Samsunspor, futbol ve basketbol takımlarını bir arada yaşatmayı hedeflerken, gelen zorlu koşullar nedeniyle iki takımın da farklı yolda ilerlemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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