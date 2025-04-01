Samsunspor'dan Devlet Himayesindeki Çocuklara Özel Gün

Samsunspor'dan Unutulmaz Bir Etkinlik

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar, Reeder Samsunsporlu futbolcularla geçirdiği keyifli vakit ile mutlu anlar yaşadı. Etkinlik, çocukların heyecanla beklediği bir buluşma oldu.

Futbolcularla Buluşma

Devlet himayesindeki çocuklar, Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi. Bu özel günde, çocukların gözlerindeki mutluluğun tarifi yoktu.

Hediye ve Hatıra Fotoğrafları

Etkinlikte futbolcular, her bir çocukla yakından ilgilenerek onlara Samsunspor atkısı hediye etti. Birçok çocuk, bu anı ölümsüzleştirmek için futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbol Keyfi

Futbolcularla kısa süreli top oynama şansı bulan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Sporun ve dostluğun keyfini çıkaran çocuklar, bu deneyimle birlikte mutluluklarına mutluluk kattılar.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar, Reeder Samsunsporlu futbolcularla vakit geçirerek neşeli anlar yaşadı. Futbolcular, çocuklarla birlikte objektiflere poz verdi.