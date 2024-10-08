Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor Fenerbahçe ile Karşılaşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere hazırlıklara başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu önemli maç için gereken idmanları yapmakta.

Antrenman Detayları

Samsunspor’un yaptığı resmi açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, milli takımlarda bulunan oyuncuların katılımı olmadan gerçekleşti. Antrenman, ısınma koşusuyla başlayarak çift kale maç ile sona erdi. Devam edecek hazırlıklar

Takım, yarın yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular ısınma koşusu yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular ısınma koşusu yaptı.