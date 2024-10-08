DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,08%
ALTIN
2.881,43 1%
BITCOIN
2.124.277,44 1,62%

Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:15
Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor Fenerbahçe ile Karşılaşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere hazırlıklara başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu önemli maç için gereken idmanları yapmakta.

Antrenman Detayları

Samsunspor’un yaptığı resmi açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, milli takımlarda bulunan oyuncuların katılımı olmadan gerçekleşti. Antrenman, ısınma koşusuyla başlayarak çift kale maç ile sona erdi. Devam edecek hazırlıklar

Takım, yarın yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular ısınma koşusu yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular ısınma koşusu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Panathinaikos'a Hazırlık Maçında Yenildi
2
Milli Atlı Okçuluk Takımı Avrupa Grand Prix'sinde Üçüncülüğü Elde Etti
3
Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
4
Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Coşkusu
5
Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlıklarına Başladı
6
İzmir Spor Zirvesi'nde Futbolun Efsaneleri Buluştu
7
Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor'u Geçti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek