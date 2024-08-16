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Samsunspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Gaziantep FK karşılaşmasına odaklandı. Teknik Direktör Reis, galibiyet hedeflediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:05
Samsunspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Gaziantep FK Maçına Odaklandı

Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçı için hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Reis, düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş karşısında gösterdikleri performansa rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

Performansa Dikkat

Reis, geçirmiş oldukları Beşiktaş maçına atıfta bulunarak, "Geçtiğimiz hafta birçok iyi pozisyon yakaladık ama bunu gole çeviremedik. Şimdi başka bir mücadeleye odaklandık. Rakibimiz, ilk maçında 10 kişiyle galip geldi. Bu maçı kazanmak için, Beşiktaş maçında gösterdiğimiz performansı sürdüreceğiz," dedi.

Taraftar Desteği ve Genç Yetenekler

Samsunspor'un teknik direktörü, taraftarların sezon boyunca desteklerini esirgememeleri gerektiğini vurgulayarak, "Taraftarımızın desteği çok önemli. Bu sadece bir maça odaklanmamalıyız; tüm sezon boyunca onlara gerçekten ihtiyacımız var. Umarım, alacağımız puanlarla onları mutlu ederiz ve Süper Lig’de yerimizi koruruz," şeklinde konuştu.

Reis, ayrıca Beşiktaş karşısında Bedirhan Çetin'in iyi bir performans sergilediğini, Lubomir Satka'nın ise yorgunluk hissi nedeniyle değişikliğe gittiğini ifade etti. Genç oyuncuların gelişimlerinden memnun olduğunu belirten Reis, "Genç ve kaliteli oyunculara sahip olmak beni mutlu ediyor. Umarım, bu oyuncuları ilerleyen haftalarda daha fazla görmek mümkün olur," dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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