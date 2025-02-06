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Samsunspor, Hatayspor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Yarın 20:00'de

Samsunspor, Hatayspor'u yarın akşam 20:00'de evinde konuk edecek. Taraftarlar galibiyeti bekliyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:40
Samsunspor, Hatayspor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Yarın 20:00'de

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet olan Samsun ekibi, toplamda 40 puanla üçüncü sırada yer almakta. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir karşısında kötü bir performans sergileyerek 4-0'lık bir mağlubiyet almışlardı. Bu mağlubiyeti unutturmak ve taraftarlarını sevindirmek adına, Atakaş Hatayspor'u yenmek için sahaya çıkacaklar.

Konuk ekip Atakaş Hatayspor ise sezon boyunca 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde ederek yalnızca 10 puan toplayabildi ve ligin son sırasında, 18.sırada bulunuyor.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Samsunspor'da, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde dört oyuncu sarı kart ceza sınırında. Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonrakı karşılaşmada cezalı duruma düşecek. Taraftarlar, takımın bu önemli mücadelede zafere ulaşmasını bekliyor.

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