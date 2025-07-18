Samsunspor Hollanda'da Taktik Çalışmalarıyla Sezona Hazırlanıyor

Samsunspor, Hollanda'da Kampına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda'nın Arnhem kentinde devam ediyor.

Kırmızı-beyazlıların Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı toplamda 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bir bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Bu süreçte Lubomir Satka, takımdan ayrı koşu yaparak antrenmanı sürdürdü.

Hazırlık Maçı Programı

Karadeniz temsilcisi, yarın saat 19:00'da Belçika'nın Westerlo ekibi ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bu maç, Samsunspor'un yeni sezon öncesinde oluşturacağı stratejilerin anlaşılması bakımından önemli bir test niteliği taşıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bölümde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bölümde taktik çalışması gerçekleştirdi.