DOLAR
40,37 -0,05%
EURO
46,95 0,23%
ALTIN
4.349,77 -0,7%
BITCOIN
4.745.749,44 1,34%

Samsunspor Hollanda'da Taktik Çalışmalarıyla Sezona Hazırlanıyor

Samsunspor, Hollanda kampında taktik çalışarak yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:40
Samsunspor Hollanda'da Taktik Çalışmalarıyla Sezona Hazırlanıyor

Samsunspor, Hollanda'da Kampına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda'nın Arnhem kentinde devam ediyor.

Kırmızı-beyazlıların Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı toplamda 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bir bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Bu süreçte Lubomir Satka, takımdan ayrı koşu yaparak antrenmanı sürdürdü.

Hazırlık Maçı Programı

Karadeniz temsilcisi, yarın saat 19:00'da Belçika'nın Westerlo ekibi ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bu maç, Samsunspor'un yeni sezon öncesinde oluşturacağı stratejilerin anlaşılması bakımından önemli bir test niteliği taşıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bölümde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bölümde taktik çalışması gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor Hollanda'da Taktik Çalışmalarıyla Sezona Hazırlanıyor
2
Milli Güreşçiler Macaristan'da Altın ve Bronz Madalya Kazandı
3
Wagner Pina: Trabzonspor'da Başarıya Odaklandım
4
Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başladı
5
Amed Sportif Faaliyetler Ozan Suncak'ı Transfer Etti
6
TSK Muaythai Milli Takımı, CISM Muaythai Challenge'da 11 Madalya Kazandı
7
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Finalistler Belli Oldu

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel