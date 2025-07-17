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Samsunspor Hollanda'daki Kampına Başladı

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için Hollanda'nın Osterbek bölgesine ulaştı ve 25 Temmuz'a kadar burada çalışmalara devam edecek.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:21
Samsunspor Hollanda'daki Kampına Başladı

Samsunspor Hollanda'ya Ulaştı

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Samsunspor, Hollanda'nın Arnhem iline bağlı Osterbek bölgesine ulaştı. Takım, 25 Temmuz'a kadar burada çalışmalara devam edecek.

Hızlı Bir Yolculuk

Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun'dan hava yolu ile Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'na gitti. Ardından, 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğu ile Hollanda'daki konaklayacakları otele vardılar.

Taraftar Desteği

Kafile, Düsseldorf Havalimanı ve otelden gelen taraftarlardan büyük bir ilgi gördü. Yeni transferler Logi Tomasson, Muja, Van Drongelen ve Holse taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Futbolcular, fanlarına imza dağıtarak onlarla vakit geçirdi.

Hollanda'da Hazırlıklar Başlıyor

Samsunspor, 3 Temmuz'da Samsun'da başlayan yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam ilk antrenmanını yapacak. Kamp süresince toplamda 3 hazırlık maçı gerçekleştirecek. İlk olarak, 19 Temmuz'da KVC Westerlo ile karşılaşacaklar. Ardından 22 Temmuz'da SC Telstar ile oynayacaklar. 25 Temmuz'daki son hazırlık maçının rakibi ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Hollanda'nın Arnhem iline bağlı...

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Hollanda'nın Arnhem iline bağlı Ossterbek bölgesine ulaştı. Taraftarlar, Samsunspor'un yeni transferi Logi Tomasson (sol 2) ve Muja (sağ 2) ile fotoğraf çektirdi.

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Hollanda'nın Arnhem iline bağlı...

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Hollanda'nın Arnhem iline bağlı Ossterbek bölgesine ulaştı. Taraftarlar, Samsunspor'un yeni transferi Logi Tomasson (sol 2) ve Muja (sağ 2) ile fotoğraf çektirdi.

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