Samsunspor - Kocaelispor: 6 maçlık galibiyet hasretine son verme fırsatı

Samsunspor, Kocaelispor maçıyla kötü gidişe "dur" demek istiyor

Maç öncesi hedef ve atmosfer

Trendyol Süper Lig’de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Samsunspor, sahasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasını hem moral bulmak hem de üst sıralarla yeniden bağ kurmak için bir fırsat olarak görüyor.

Kırmızı-beyazlılar, yarın saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçı olumsuz seriyi sonlandırma açısından kritik bir sınav olarak değerlendiriyor.

Son sonuçlar ve form grafiği

Samsunspor ligde son galibiyetini 9 Kasım 2025’te Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek aldı. Bu tarihten sonra oynanan Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından takım 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı.

Eksikler ve olası kadro

Karşılaşma öncesinde Samsunspor’da önemli eksikler bulunuyor. Bedirhan Çetin, Rick van Drongelen, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly sakatlıkları nedeniyle Kocaelispor maçında forma giymesi beklenmiyor. Hastalığı sebebiyle son maç kadrosundan çıkarılan Carlo Holse'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Öte yandan yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Eliyas Tavsan, Yalçın Kayan ve Jaurs Assoumou, teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek isimler arasında yer alıyor.

Puan durumu ve önem

Ligde 18 hafta sonunda Samsunspor topladığı 26 puanla haftaya 7. sırada girerken, Kocaelispor ise 18 maçta elde ettiği 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma her iki ekip için de sıralama açısından belirleyici bir fırsat niteliğinde.

