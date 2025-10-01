Samsunspor, Konferans Ligi'nde Legia Varşova Deplasmanında

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Legia Varşova'ya konuk olacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:36
Samsunspor, Legia Varşova Karşısında Avrupa'ya Başlıyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında yarın Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak. Karşılaşma, Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformundan canlı yayımlanacak.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.

Kadro ve Sakatlık Durumu

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer alamayacak.

Samsunspor'da sakatlıklar ekibin planlarını etkiliyor. Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa sakatlıkları nedeniyle tedavileri sürüyor ve Legia Varşova maçında görev yapamayacaklar.

Karadeniz ekibi hazırlıklarını Samsun'da tamamladıktan sonra özel uçakla Varşova'ya gidecek. Teknik heyet ve oyuncular, bu akşam maçın oynanacağı statta ter idmanı yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Avrupa Serüveni

Samsunspor, Avrupa'daki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başladı ancak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynanan karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanşı 0-0 berabere tamamlayarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.

Konferans Ligi'ndeki rakipler arasında ayrıca Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) yer alıyor.

