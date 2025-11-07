Samsunspor Konferans Ligi'nde Lider: 3'te 3, 7 Gol ve Yenilgisiz

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:54
Samsunspor Avrupa Sahnesinde Zirveye Yerleşti

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grup maçlarının 3. haftasını lider tamamlayarak Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergiledi. Kırmızı-beyazlı ekip, attığı 7 gol ile 36 takımlı ligde en çok gol atan 5 takımdan biri oldu ve filelerinde gol görmeyen 2 takımdan biri olarak öne çıktı.

Maçlar ve Etkileyici Başlangıç

Geçen sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak 27 yıl sonra Avrupa kupalarına dönen Samsunspor, turnuvaya güçlü başladı. İlk haftada Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yenerek işe koyulan ekip, ikinci maçta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i Samsun'da 3-0 mağlup etti. Son olarak Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 3-0'la geçerek gruptaki üç maçından da 3 puan çıkardı.

Yenilmezlik ve Sıralama

Samsunspor, 36 takım arasında Celje ve Mainz ile birlikte yenilgisiz üç takımdan biri konumunda. Teknik ekip ve oyuncuların performansı sayesinde kırmızı-beyazlılar averajla haftayı lider olarak kapattı.

Hedefler ve Kalan Maçlar

Samsun temsilcisi, ilk 24 takım arasına kalarak bir üst tura çıkmayı garantiledi. Kulübün öncelikli hedefi ise ilk 8 içinde kalarak doğrudan son 16 turuna katılmak. Kalan maçlarda Samsunspor, sırasıyla deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik, iç sahada Yunan ekibi AEK ve Almanya'dan Mainz ile karşılaşacak.

Yerel ve Avrupa Başarısı

Samsunspor, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar, pazar günü evinde oynayacakları Eyüpspor maçını kazanarak milli ara öncesi kayıp yaşamak istemiyor.

