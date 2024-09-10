Samsunspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor'dan Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı takım, bu karşılaşma öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşiyor.

Antrenman Detayları

Futbolcular, antrenmanlarda pas ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak, milli takımlarının kampında bulunan bazı oyuncular antrenmana katılamadı. Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu, Kingsley Schindler ve Oliver Ntcham antrenmana dahil olamadı.

Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı yeni bir idmanla devam edecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.