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Samsunspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis eşliğinde başladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:39
Samsunspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Samsunspor, Konyaspor Maçına Hızla Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular 1 saat boyunca çalışma yaptı. Antrenmanın ardından teknik direktör Thomas Reis, futbolcularına 2 gün izin verdi.

Samsunspor, 11 Şubat Salı günü tekrar tesislerde toplanarak Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde ara vermeden başladı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde ara vermeden başladı.

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